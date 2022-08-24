Harmancı: Çalışanın, insanların geleceği bu kadar basit ve ucuz olmamalı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip tekrardan düzenlenmesini talep etmek amacıyla” belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önünde yapmakta olduğu eyleme katılarak, yapılanları eleştirdi.

Mehmet Harmancı, yasa tasarısına ilişkin, söz hakkına sahip yurttaşların göz ardı edildiğine işaret ederek, “Herhangi bir toplantı yapıldı mı? Birleştirilecek belediyelerdeki insanların görüşü alındı mı? Seçilmiş belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin sözleri dikkate alındı mı? Hayır. Bu bölgede yaşayan yurttaşın sözü dinlendi mi? Hayır. Emir geldi, biz uygularız diyorlar. Yazık” dedi.