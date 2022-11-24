Harmancı: “Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne baktığında, bu ülke için örnek olabilecek bir sürdürülebilir kalkınma modeli gördüğünü söyledi.



Harmancı bugün öğleden sonra Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti. Harmancı, BES başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı sohbette, görev süresi içerisinde içerisinde en önemli başarılarından birinin LTB’de çalışma barışının ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı. Harmancı, “Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, şehrimizi sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırırken yarını aklımızdan çıkarmadık, geleceği ipotek etmedik. Bu şehri gözümüz gibi koruduk. Kavgayı değil sevgiyi büyüterek hep beraber Lefkoşa olduk.” dedi.



“Zor kararlar, zor uygulamalar gereken zamanlar da oldu ve bu zamanlarda sendika ile ortak akılla ve iş birliği içerisinde hareket ettik”

Harmancı, zor kararlar, zor uygulamalar gereken zamanlar da olduğunu ve bu zamanlarda sendika ile ortak akılla ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini vurguladı. Son dört yıllık dönem içerisinde döviz krizi, pandemi de dahil olmak üzere her zorluğu deneyimlediklerini de ifade ederek, “Yılmadık, yıkılmadık. Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik” dedi.

Belediyelerin karşılaştığı zor durumların temelinde yatan nedenlerden birinin de devlet katkısının, öngörülen bütçenin neredeyse üçte biri olduğunu kaydeden Harmancı, “Her şeye rağmen ayaktayız” dedi.

Harmancı, 200’e yakın belediye emeklisinin 180’inin geriye dönük tüm ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta borçlarını kapatıp kıdem tazminatlarını ödediklerini kaydederek, “2016’dan itibaren hiçbir çalışanın sosyal hak ve menfaatlerinden bir adım geri kalmadık, 2018’den itibaren de geriye dönük sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi borçlarını ödemeye başladık. Biz çalışanlarımızın hakkı olan bu ödemeleri yaparken; devletin belli dönemlerde şirketlere, özel işletmelere sunduğu vergi ve sigorta affı gibi haklardan belediyelerin hiçbir şekilde yararlanmadı.” diye konuştu.



Harmancı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın da önümüzdeki hafta Mecliste ele alınacağını hatırlatarak, yasanın komitede görüşülme sürecinde sendika ile büyük uğraşlar sergilediklerini belirterek BES’e teşekkür etti.

Yalınkaya: “Biz, imkansızlıklar içinde anlaşarak, birbirimizi anlayarak yürüdük”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da konuşmasında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çok zor dönemlerden geçtiğine işaret ederek, “toplu sözleşmeler bağlamında çok ciddi yollar katettik. Toplu iş sözleşmesi tabi ki geçmiş yıllarda sendikamız görev alan abilerimizin ablalarımızın eseriydi ama günün koşullarında ekonomik çıkmaza düşmüş bir belediyi tekrardan ayağa kaldırıp o toplu sözleşmede onun üzerine bir takım kazanımlar elde etmek de öyle kolay bir şey değildi. Biz, imkansızlıklar içinde anlaşarak, birbirimizi anlayarak yürüdük” diye konuştu.



Yalınkaya, belediyeciliğin özünde halka, LTB özelinde Lefkoşalı’ya hizmet olduğunu, bir ruh, gönül, aşk işi olduğunu söyledi. Belediyeler Yasası konusunda Harmancı’nın ortaya koyduğu performansı takdirle izlediklerini de ifade eden BES Başkanı, Lefkoşa’ya katalizör bir güç sağlayan bu yasanın, kim seçilirse seçilsin bir miras olarak kalacağını kaydetti.