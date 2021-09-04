Harmancı: Çarşamba günü basın toplantısında detayları paylaşacağım

"Siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu ülke tarihin en önemli simge ismine yakışır bir alan yaratmak için biz aylardır hazırız. Hazırız da her gün vatan millet ve bayrak edebiyatı yapanlar ne yapıyor? Bunları konuşacağız."

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması:

Dün Sayın Serdar Denktaş’ın açıklaması herkesin malumudur. Bir ailenin getirildiği nokta açısından acı verici. Rahmetli Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş’ın anıt mezarının ve müzesinin olduğu parkla ilgili yaşadığımız süreçleri çarşamba günü düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile detayları ile kamuoyu ile paylaşacağım.

Siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu ülke tarihin en önemli simge ismine yakışır bir alan yaratmak için biz aylardır hazırız. Hazırız da her gün vatan millet ve bayrak edebiyatı yapanlar ne yapıyor? Bunları konuşacağız.