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Harmancı: Çocuklar için harcanması gereken kaynaklar kişisel çıkarlar uğruna kullanılıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, çocuklara yönelik hizmetler için harcanması gereken kaynakların kişisel çıkarlar uğruna kullanıldığını savundu.
Harmancı: Çocuklar için harcanması gereken kaynaklar kişisel çıkarlar uğruna kullanılıyor

Harmancı Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda Harmancı, devlet görevleri arasında, çocuklar başta olmak üzere, toplumdaki kırılgan kesimlerin korunmasının birinci sırada geldiğini söyledi. Bunun da her şeyden önce eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve çocuk koruma hizmetleri gibi kamusal hizmetlerin, yarının ihtiyaçları da öngörülerek geliştirilmesi gerektirdiğini belirten Harmancı, şöyle dedi:  “Onları koruyacak, sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlayacak yatırımların yapılması gerekirken, kamu kaynaklarının kişisel ve zümresel çıkarlar uğruna talan edildiğine şahit oluyoruz. Ve koruyamıyoruz. Sağlık sorunlarından, çevre kirliliğinden, olası doğal afetlerden, trafikten, şiddetten, fırsat eşitsizliğinden, adaletsizlikten çocuklarımızı koruyamıyoruz.”

Harmancı, çocukların, haklarını bilen ve bu hakları talep eden bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti. LTB ve SOS Çocuk Köyü iş birliğinde düzenlenen Çocuk Hakları Festivali’nin bu yıl “hak ediyorum, hak istiyorum!” sloganıyla düzenlendiğini hatırlatan Harmancı, “Çocukların bu talebini, yaygınlaştırma ve onların seslerini yükseltme sorumluluğumuz var” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyinin uzun yıllardır uluslararası hukuk sisteminden kopuk olmanın evrensel insan haklarını hiçe saymak için fırsat bilen bir devlet anlayışıyla yönetildiğini, bunun en ağır bedelini de çocukların ödediğini ileri sürdü.

-LTB’nin çocuklara yönelik hizmetleri

LTB’nin bünyesindeki El Ele Kreşinin her yıl 30 çocuğa okul öncesi eğitim verdiğini belirten Harmancı, LTB’nin özel kreşlerle geliştirdiği iş birliği sayesinde okul öncesi eğitim verdikleri  çocuk sayısını 40’a çıkardıklarını belirtti.

Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde yaklaşık 60 çocuğa okul sonrası eğitim desteği verildiğini bunun yanında farkındalıklarını artıracak, bireysel ve sosyal becerilerini geliştirecek çeşitli kurs imkanları sunduklarını belirten Harmancı, “Her çocuğun oyun hakkından güvenli bir şekilde faydalanabilmesi için bir yandan erişilebilir mahalle parklarına öncelik verirken, çok fonksiyonlu bölge parklarımızı çoğaltmak için çalışmaya devam ediyoruz. Çocukları farklı sanat ve spor dallarıyla buluşturmak için yıl boyu çeşitli organizasyonlar ve kurslar düzenliyoruz”

-Lefkoşa Maratonu çocuk sağlığı yararına düzenlenecek

Lefkoşa Maratonu’nun 1 Aralık tarihinde düzenleneceğini hatırlatan Harmancı “Bu yıl çocuklarımızın sağlık hakkına dikkat çekmek ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine bir nebze de olsun katkı koyabilmek için Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi için koşuyoruz, herkesi destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

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