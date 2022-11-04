"Harmancı CTP merkezine rağmen kazanır mı?"

Yerel seçimlere 18 Belediye ile 25 Aralık tarihinde gidileceği artık kesin.

Belediyelerin Birleştirilmesi meselesine karşı çıkanlar dahil 18 Belediye de aday çalışmalarını tamamlamış durumda.

Bu dönemde partilerin aday belirlerken Doktor adayları belirlemeleri de dikkat çekici bir konu...

LTB’de UBP ve CTP Milletvekili adaylar gösterdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise dün akşam uzun süredir adaylık sinyali vermesine rağmen sosyal medya hesabından güçlü mesajlar içeren bir çıkış yaptı, sosyal medyada en güçlü destekçi ve takipçisi olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Sıla İncirli CTP Genel Merkezi tarafından aday gösterilerek CTP Genel Merkezinin LTB Başkan adaylığındaki iddiası ortaya konulmaya çalışıldı.

Uzun süre CTP’de münhal açılmasını ve adaylık müracaatı bekleyen Onur Olguner ise CTP Genel Merkez operasyonu ile oyunun dışında bırakıldı.

CTP ortaya koyduğu bu adaylık sürecini henüz daha toplumun geniş kesimlerine “Çözümcü ve Demokrasi’den yana” hem de AKP tarafından hedefe konulan mevcut bir başkana karşı herhangi bir ititfak girişiminde bulunmadan neden ortaya koyduğunu anlatabilmiş değil.

İncirli’nin CTP’nin örgütsel kemik oyunu alacağı kesin gibi ama bunun dışına çıkması toplumun siyasetle ilgisi olmayan geniş kesimlerini Harmancı’dan daha iyi bir Belediye Başkanı olacağına ve LTB ile Lefkoşa’yı Harmancı’dan daha iyi yönetebileceğine bu kısacık sürede anlatıp, ikna edebilmesi gerekiyor.

Bu olmaz ise Kadri beyin başına gelenlerin kendi başına gelmesi olasılığı çok yüksek. Tabi seçime daha uzunca bir zaman var.

UBP ise yelpazenin solunda yaşanan bu dağınıklığı bir fırsata çevirir miyim iç güdüsü ile yıllarca Lefkoşa İlçe başkanlığı yapmış UBP örgütlerinin bir çoğuna hakim bir milletvekilini LTB Başkanlığına aday gösterdi.

Bunun yanına hükümet ortakları olan DP ve YDP’nin de kurumsal desteğini koyarak Amiral Gemisi’ni 25 Aralık’ta almayı deneyecek.

Harmancı ise UBP ve CTP’nin örgütsel yapısının dışında kalan herkesin oylarını alabilme kapasitesine sahip.

8 Yıl boyunca verdiği ve veremediği hizmetler seçmen tarafından karşılaştırılacak ve bir süzgeçten geçirilip bir karar verilecek.

Mehmet Harmancı partisinin yaşadığı dağınıklığa rağmen UBP ve CTP örgütsel yapısının dışında olan her makul seçmenin oyunu alabilme kapasite yüksek. Bu durum Harmancı’yı yarışın en önemli iddialı adayı konumuna sokuyor.

Siyasal sisteme ve siyasi partilere olan inançsızlık Lefkoşa’da ve LTB seçiminde vücut bulur ise Mehmet Harmancı’nın yeniden başkan seçilmesi kimseye sürpriz olmamalı.

UBP ve CTP Genel Merkezlerinin gösterdiği Milletvekili adaylarına rağmen Lefkoşalı "Amiral Battı" oyunu oynamayı bu seçimde bir kez daha reddedebilir.