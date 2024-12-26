LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıslı Türkler için göz ardı edilemeyecek bir eşik noktası olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Harmancı, bölgedeki siyasi hareketliliğe dikkat çekerek, seçilecek Cumhurbaşkanının barış arzulayan bir yaklaşımı mı yoksa gerginliği tırmandıracak bir politikayı mı benimseyeceğinin kritik bir karar noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Harmancı, "İlk olarak siyasi partiler arasında ortak bir program hazırlanıp hazırlanamayacağı netleşmeli. Kişisel ego ve çıkarlar bir kenara bırakılmalı, öncelik ülkenin geleceği olmalıdır. Eğer ortak bir program üzerinde uzlaşma sağlanamazsa, her parti kendi programını kamuoyuna açıklamalıdır ve bu durum o gün tartışılır” dedi.

Haber Kıbrıs’ta Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Haber ve Ötesi” programında konuşan Harmancı, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini hatırlattı, o dönemin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiğini ifade etti. Siyasi rekabetin ötesinde bir duruş sergilenmesinin önemine işaret eden Harmancı, bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

LTB Başkanı olarak birinci görevinin belediye hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirten Harmancı, “Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıslı Türkler için göz ardı edilemeyecek bir eşik noktasıdır. Bu doğrultuda, sağlıklı bir seçim ortamının oluşmasına katkı sağlamayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.