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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Harmancı: Depremzede aileler için merkezi hükümetin bir eylem planı açıklaması elzem

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ülkedeki depremzede ailelerin ihtiyaçları konusunda merkezi hükümetin bir eylem planı açıklamasının elzem olduğunu ifade etti.
Harmancı: Depremzede aileler için merkezi hükümetin bir eylem planı açıklaması elzem

İşte açıklama;

Biliyorsunuz dün ülkemize gelen depremzedeler için daha önce açıkladığımız paylaşım bakkalı projesini hızlandırarak ve konseptini de genişleterek bir sosyal dükkan formatına çevirdik. İsmini de dayanışma dükkanı olarak revize ettik.
Eski belediye binalarının olduğu bölgeye (erişim kolaylığı nedeniyle) dükkanımızı konuşlandırdık.
Merkezimize ciddi oranda artan bir talep almaktayız ve tümünü de kayıt altına alıyoruz.
İlk iki günde toplamı 127 kişiye ulaşan 29 aileye, kıyafet, gıda, hijyen, yorgan, battaniye ve yastık gibi acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri destekler sağladık.
Daha önce televizyonda yaptığımın uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Ülkemizde depremzede ailelerin barınma ihtiyacı gün geçtik sonra artan bir talep olarak ortaya çıkacak. Şu anda 2 odalı evlerde 10-15 kişi beraber yaşamakta ve bu sürdürülebilir bir durum değil.
Bir an önce merkezi hükümetin barınma, eğitime erişim ve insan hakkı temelli sosyal hizmetler konusunda bir eylem planı açıklaması elzem bir gerekliliktir.

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