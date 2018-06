Harmancı DEV-İŞ’i ziyaret etti

Harmancı, Dev-İş Başkanı Hasan Felek ve Yönetim Kurulu üyelerine icraatlarını ve 2018-2022 dönemine ait projelerini aktardı. Mehmet Harmancı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sendika ile uzun yıllar birçok platformda bir araya geldiklerini ve birbirlerinin Kıbrıs’a dair düşünce ve isteklerini bildiklerini söyledi. Harmancı, “Dev-İş ülkemizin bugüne kadar hem federasyon temelinde çözüm, hem sendikal mücadeleyle hem de adamızda özel sektörde sendikalaşmanın genişletilebilmesi için önemli bir mihenk taşıdı” diye konuştu.



“GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN EN ÖNEMLİ BAŞARILARINDAN BİRİ LTB’YE ÇALIŞMA BARIŞININ GELMESİDİR”

LTB Başkanı Harmancı 2010-2013 sürecinin Lefkoşa, hatta tüm ülke için çok acı verici bir süreç olduğunu kaydederek, “Kurulu bozuk düzenin ilk kez açık seçik bir şekilde kamuoyu önünde cereyan ettiği bir noktaya geldik” dedi.



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2014’ten bu yana Lefkoşalılarla, çalışanıyla beraber yeniden var olma mücadelesi içerisine girdiğini kaydeden Harmancı, bu dönem içerisinde gerek sivil toplum örgütleri ve sendikalar, gerekse Lefkoşalıların desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

“Geçtiğimiz dönem içerisinde en önemli başarılardan biri LTB’ye çalışma barışının getirilmesidir” diye konuşan Harmancı, Lefkoşalıların şehri ile barışması ve aldıkları hizmetler ile şehirlerinde mutlu olmaları için çok mücadele ettiklerini, iki toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını, bunun sonucunda mutlu sona ulaşarak çalışma barışı konusunda iyi bir yol kat ettiklerini kaydetti.



“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, farklı politik görüşlerden gelmekle birlikte Güney Lefkoşa Belediyesi ile kurdukları iyi ilişkilerin ülke adına da önümüzdeki dönemler için referans verici olacağına işaret ederek, “İlk kez her iki lidere ayrı ayrı mektuplar gönderilerek, Lefkoşa’da yeni kapılar açılması için irade beyanında bulunuldu. Bizim hedefimiz, Lefkoşa’da Eylül’den sonra, özellikle Mağusa Kapısı civarında araç geçişleri için yeni bir yol açmak, Baf Kapısı’nın ise yaya geçişlerine açılmasını sağlamaktır” dedi.

Bunun mücadelesini vermekte kararlı olduğunu ifade eden Harmancı, bu konuda her iki belediye başkanının anlaştıklarını sözlerine ekledi.



KANLIDERE’NİN REHABİLİTASYONU İÇİN 5.5 MİLYON EUROLUK FONUN İLK ADIMI ATILDI

Dün ara bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdiklerine de değinen Mehmet Harmancı, burada BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, AB yetkilisi ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile üzerinde anlaşmaya vardıkları Kanlıdere’nin kuzeye genişleyecek şekilde rehabilite edilmesine yönelik, 30 Milyon TL’lik AB fonunun ilk adımını attıklarını vurguladı.

Harmancı, bunun aynı zamanda bir çözüm ikliminde her iki yapının hedeflediğini de kaydederek, “sınırlarla her yeri bölebiliriz ancak doğayı, doğanın akışını bölemeyiz” dedi



“MEMUR ÇALIŞANLARIN İLERLEMELERİNİN ÖNÜ AÇILACAK”

Harmancı şöyle devam etti:

“Çalışanların beklediği bir tüzük çalışması var. Bunun LTB için sancılı olacağının farkındayız ama geçtiğimiz dört yıl içinde bütün işçi sınıflandırmalarını yapmış bir belediye olarak, artık memur arkadaşlarımızın da ilerlemesinin önünde engel olmamamız gerekiyor. Birçok donanımlı genç arkadaşlarımız var, tüzük çalışmasıyla onların da önlerinin açılması gerekiyor.”