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Harmancı: "Düşün bu toplumun yakasından”

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"Düşün bu toplumun yakasından”
Harmancı: "Düşün bu toplumun yakasından”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını eleştirerek, “İçinizdeki iyiler kötüler kavgası size kalsın, düşün bu toplumun yakasından” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı  Ali Pilli’nin görevden alınmasına sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Harmancı, “Komple bu zihniyettir problem, kişi değil, yarattığınız sistemdir problem” ifadelerini kullanarak, “İçinizdeki iyiler kötüler kavgası size kalsın, düşün bu toplumun yakasından. Jet, aşı, kıyak, iltimas, partizanlık hepsi her birinizde aynı. Sadece bazılarınız tatlı, bazılarınız acı” dedi.

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