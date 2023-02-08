Harmancı ekibiyle birlikte yarın sabah AFAD’a katılacağını açıkladı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Yarın sabah 10:00’da ekibiyle birlikte Mağusa’dan Mersin’e gidip oradan AFAD ekiplerine katılacağını açıkladı.

Açıklamanın tamamı:

“Bu akşam planladığımız arama, kurtarma ve lojistik destek ekibimizle 2 gündür canımızı yediğimiz İskenderun’a ulaşma çabamız bu akşam ağır iş araçlarının ve operatörlerinin öncelikle olması ve dolayısı ile gerçekleşmemiştir.

Bende ekiple birlikte hareket edeceğimden bu akşam giden ekipte yer almayacağım.

Yarın sabah 10:00’da ekibimizle birlikte Mağusa’dan Mersin’e gidip ordan AFAD ekiplerine katılacağız.”