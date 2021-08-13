  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,80
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Harmancı: Ekonomik acılar merhem yapmadan olmayacak!

» »
"Kıbrıslı Türkler ekonomik acıları kendine merhem yapmadan bu cendereden bir milim kafasını yukarı kaldıramaz."
Harmancı: Ekonomik acılar merhem yapmadan olmayacak!

İşte açıklama;

Bu yaşadıklarımızın tamamen kapasite problemi olduğunu düşünmek ya da iyi yönetilmediğimizden kaynaklandığını düşünmek geldiğimiz aşamada gözlerimiz kapalı yorum yapmak olur.

Bunlar bilinçli, programlı bir şekilde kendilerine buldukları emir erleri vasıtası ile sürdürdükleri büyük bir oyun.

Artık bu son tango aslında, bugüne kadar tahammül gösterilen farklı fikirlerin varlığına artık tahammül edilmeyeceğini çok açık bir şekilde deklare ediyorlar.

Sayın Tatar’ın bilinçsizce “ırk” kelimesini kullandığını mı düşünüyorsunuz? Eğitimi dolayısı ile ileri düzeyde İngilizce bilgisi var, ayrıca İngiliz vatandaşı.

Elektrik konusunun yüze göze bulaştırılmasını kapasite sorunu olarak mı görüyorsunuz? Elektrik ve su gibi kritik tüm alanlarda özgür ve bağımsız karar almamamız için ne gerekiyorsa o yapıldı ve yapılıyor.

Bilinçli, programlı bir şekilde. Oyun da güzel oynanıyor, çok doğal olarak ekonomik çıkmazdaki halk zamma tepki gösterecek ve sonuçta Kıb-Tek de gidecek, evet gerçekten gidecek. Onca yıldır maliyetlerin düşürülmesi için yatırım yapın diyenler, kurumun sırtından zengin olanlarla mücadele edenler de suçlu pozisyonuna sokulacak ve sokuluyor. Bu dizaynı zamanında savunanlar bugün eleştiriyor…

Bir büyükelçinin başka bir ülkedeki tarih eğitimi konusunda konuştuğunu hiç duydunuz mu? Tüm bunlar ülkemizin ayrı bir ülke olmadığının kulaklara, beyinlere ve kalplere kazınmasıdır. Bu adada artık AKP iktidarının onay vermediği hiçbir farklı eğilime, uygulamaya koyduğu herhangi bir plana karşı gelinmemesi gerektiğinin sözlü ifadesidir.

Bizlerin toplum olarak tüm bunlar olurken günahlarımız yok mu? Kıbrıs Rum siyasi elitlerinin bu gelinen aşamada sorumluluğu yok mu? Var, hem de fersah, fersah.

Kısa günün karları, küçük avantajlar vs derken elimizde hiçbir şeyin kalmadığı gerçeği ile çok ama çok yakında yüzleşeceğiz. Biz de yüzleşeceğiz, Kıbrıslı Rumlar da.

Zaten bu mevcut siyaseti yapanlar en büyük gücü içimizde sahte yalakalıklarla evet efendim diyen, hiç bir konuyu tartışamayan buyurganlardan ve Kıbrıslı Rum siyasi elitlerinin takındığı ve geliştirdiği politik ikircikli tavırlardan alıyorlar. Bu ikisi adeta birlikte dans eden çiftler gibi.

Ne de olsa Kıbrıslı Türklerin kaçacak yeri yok, en rahatı mevcut pozisyonda iki büklüm yaşamak…

İki arada bir derede hayat.

Kıbrıslı Türkler ekonomik acıları kendine merhem yapmadan bu cendereden bir milim kafasını yukarı kaldıramaz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Trafik Kontrolörleri Personel Yetersizliğine İşaret Etti13 Ağustos 2021 Cuma 17:30
  • Muratağa-Atlılar-Sandallar Katliamlarının 47. Yıl Dönümü…13 Ağustos 2021 Cuma 17:28
  • Emekli Astsubaylar Derneği: “Milli Olmayan Hiçbir Şey Evrensel Olamaz”13 Ağustos 2021 Cuma 16:53
  • Binboğa, Harup Alışının Taban Fiyatını 10 TL/Kilo Olarak Belirledi13 Ağustos 2021 Cuma 16:24
  • Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’nin 3’üncü Ayağı Sürüyor13 Ağustos 2021 Cuma 16:21
  • CTP Gençlik Örgütü’nde yeni başkan Tekiner13 Ağustos 2021 Cuma 16:02
  • Ataoğlu: “Azerbaycan İle Turizmde İş Birliği Yapılacak”13 Ağustos 2021 Cuma 15:34
  • BM'den Afganistan'a komşu ülkelere çağrı: Kapıları açık tutun13 Ağustos 2021 Cuma 15:15
  • Taşeronlar Birliği'nden üyelerine "Hükümete tek kuruş vermeyin"13 Ağustos 2021 Cuma 15:14
  • BMPM: “EL-SEN ve Özkıraç Yalnız Değildir”13 Ağustos 2021 Cuma 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti