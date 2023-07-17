Harmancı: Evinizi bu hafta sabah 09:00 akşam 20:00 arası açıyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu ve elektrik kesintilerinin de sürekli olarak yaşandığı bugünlerde, yurttaşların acil ihtiyaçlarına cevap vermek için Merkez Lefkoşa salonlarını kullanıma açtı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu ve elektrik kesintilerinin de sürekli olarak yaşandığı bugünlerde, yurttaşların acil ihtiyaçlarına cevap vermek için Merkez Lefkoşa salonlarını kullanıma açtı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde yer alan Merkez Lefkoşa’daki 85 kişilik amfi salon ile üst katında yer alan 210 metrekarelik sergi salonu bugünden (17 Temmuz Pazartesi) itibaren halkın kullanımına sunuluyor. Elektrik, klima ve internet hizmetlerini sunacak olan salonlar sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak ve salonların tüm imkanlarından yurttaşlar diledikleri gibi faydalanabilecekler.

Aşırı sıcaklar ve elektrik kesintileri nedeni ile yardıma ihtiyacı olan tüm yurttaşlarımız 7/24 Alo 185 Çözüm Hattı'na ulaşabilirler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başknaı Mehmet Harmancı şunları söyledi:

Aşırı sıcaklar hepimizi oldukça bunalttı, özellikle evlerinde klima problemi yaşayan yaşlı ve çocuklarımızla kronik hastalıkları olanlar oldukça zorlanıyor, bir de bunların üstüne elektrik kesintileri insanlarımızın mağduriyetini kat be kat artırdı.

Gerek klima problemi gerekse de elektrik problemi yaşayan herkes için Merkez Lefkoşa’yı (açık pazar) yani evinizi bu hafta sabah 09:00 akşam 20:00 arası açıyoruz.