Harmancı: Falyalı iddialarını haberleştiren yayın organları siber saldırıya uğruyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, bu saldırılar karşısında, devletin insanımızı, insanımızın işyerlerini ve işlerini korumayacaksa ne işe yaradığını da sorguladı.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’de tanımı bazen suç örgütü lideri bazen vatan fedaisi kahramanı bir kişinin ortaya koyduğu iddiaları 30 milyon kişi takip ediyor, dünya basını bunları haber yapıyor, (havuz medyası görmedi, bilmiyor) Kıbrıs ile ilgili iddialarını bizde de gündeme getirebilen bir kaç yayın organı, hepsi de dostumuz arkadaşımız.

Özellikle Halil Falyalı ile ilgili iddiaları haberleştiren bu yayın organları feci şekilde siber saldırıya uğruyor, erişimleri kısıtlanıyor.

Burası küçük bir ada ülkesi, belli güçlerle bu kurumlarımızın mücadele edebilmesi mümkün değil ama zaten buna gerek de yok.

Devlet insanımızı, insanımızın işyerlerini ve işlerini korumayacaksa ne işe yarar? Devlet bu yaşananlar karşısında kafasını kuma gömüp “fırtına elbet yatışacaktır” diyemez.

Üzgünüm ama günlerdir tedirginlikle yatan, uyuyan bu dürüst idealist insanların hem toplum hem de kamu tarafından sahiplenilmesi gerekiyor.

Bunlar birer iddia arkadaşlar, bunu söyleyen de bu insanlar değil bu insanlar sadece işini yapıyor, beğenmeyen kendisine hakaret olduğunu düşünen veya söyleyen hakkını elbette hukuk yolu ile arayabilir hatta aramalı da.

Şimdi ben bunu yazmakla ne büyük günah işledim, bekleyin hep birlikte görelim”