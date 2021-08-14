Harmancı: Gençler yaratıcılık ve yetenekleriyle hep bir fazlasını hak ediyorlar

LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın Üreten Gençler paylaşımı:

Dün akşam sayın Başkan Cemal Özyiğit ile birlikte Gençlik Merkezinde tarihini bilen, iyi yetişmiş yetenekli gençlerimizin “üreten gençler” buluşmasındaydık.

Gençler yaratıcılık ve yetenekleriyle hep bir fazlasını hak ediyorlar. İnternet pazarlama tekniklerini de kullanan gençlerimiz; edebiyat, beton işleri, resim, el emeği göz nuru el işlerinden, 3 boyutlu yazıcı ile geliştirilen ürünlere kadar bir çok üretimlerini sergiliyorlar.

Bu akşam mutlaka uğrayın gençlerin yanında olun.