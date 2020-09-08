Harmancı gerekirse sine-i millete de dönerim! Bu iş çığrından çıkma aşamasında!

İşte açıklama;

Kimsenin artık yapılacaklarla ilgili birşey söylemek için işin alimi olmasına gerek yok. Hepimiz ilk süreçten bugüne tüm bilim insanlarını dinledik.

1 Ekim’e kadar sınırlı çalışma alanları belirlenmeli, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmalı, toplumu genel tarama ve öğrencilerin adaya gelişini kontrollü bir şekilde ele alarak sağlıklı bir ada formatına dönme.

Seçeceğimiz çok yok, bir an önce radikalden öte akılcı öneriler ivedi alınmalı.

Önlemler artırılmazsa millet iradesine dönmeye kadar varacak şekilde mücadeleye varım. Gerekirse hepimiz istifasını versin sine-i millete dönelim, bu iş maalesef atmaktan imtina edilen adımlardan dolayı çığrından çıkma aşamasında.