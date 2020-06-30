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Harmancı: “Güney’deki işçilerimizin konaklama sorununu çözdük, son işçi de tesisten ayrıldı”

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LTB Başkanı Harmancı, Güney’deki işçilerin konuklama sıkıntılarını çözdüklerini, son konaklayan işçinin de tesisten ayrıldığını açıkladı.
Harmancı: “Güney’deki işçilerimizin konaklama sorununu çözdük, son işçi de tesisten ayrıldı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Güney Kıbrıs’a çalışmak için geçen işçilerin konaklama sıkıntılarının Lefkoşa’da çözümüne ilişkin başvuran tüm işçilerinin sorunlarını çözdüklerini belirtti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve son konaklayan işçinin de dün itibarı ile tesisten ayrıldığını belirten Harmancı, “Süreç zarfında Lefkoşa Türk Belediyesi ile dayanışma içerisinde olan kurum ve kuruluşlara zorlu dönemlerinde insani bir konaklama problemi yaşayan işçilerimiz adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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