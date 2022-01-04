Harmancı: Halk sizi Erdoğan korkusundan konuşamayan bir aciz olarak hatırlayacak

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın paylaşımı:

Müjde mi isterim, elektrik kurumumuz batarken külliye için tam 586 MİLYON bulunarak aktarıldı. İnsanlar açken, işsizlikten kıvranırken, banka borçlarını çevirebilmek için her türlü zorlukla mücadele ederken tüm sağlık altyapısı çökmüşken KULLİYE yapımı için 586 milyon bulundu ve toparlandı.

Altyapidan kesildi, önceliklerinden kesildi ve saray yapımına aktarıldı.

Dönemin şartları sizi oraya üfürebilir ama tarih sizi halk inim inim inlerken bütçede halkın ihtiyaçları için ayrılmış kaynakları yiyen ve sırf bu projeyi Sn. Erdoğan söylediği ve ısrarla istediği için korkusundan konuşamayan bir aciz olarak hatırlayacak.

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!”