Harmancı: “hangi makamda olursak olalım önemli olan yurdumuza hizmettir”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Lefkoşa’daki okullara bağlı bir grup öğrenci, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret ederek, başkan Mehmet Harmancı’nın konuğu oldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çocuklar ilk olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından belediyecilik konusunda bilgilendirildi. Sonrasında LTB’deki şube ve birimleri gezen çocuklar, nasıl hizmet verildiğini gördü ve zaman zaman da işleyişe ortak oldu.

LTB’nin iletişim hattına ulaşan yurttaşlarla ilk teması kuran çocuklar, personellerin de yardımı ile yönlendirmede bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çocuklar adına özel bir gün olan 23 Nisan’da önemli olanın, makam ve mevki olmadığının vurgulanması gerekliliğine dikkat çekerek, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmanın bir tek mevki sahibi olmaktan geçmediğini belirtti. Harmancı, bulunulan her konumun ülkeyi daha güzele taşımak için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Her nerede ve hangi makamda olunursa olsun çocuklara bu ülkenin geleceği oldukları hissini vererek, bu ülkeyi sevmeleri bu ülkeyi sahiplenmelerini başarmalıyız” dedi.

Harmancı, bu anlamda çocukların birkaç dakika için koltuğa oturmaları yerine, kente hizmete yardımcı olma heyecanını yaşamalarını daha anlamlı gördüklerini belirtti.

“ŞEHRİN SORUMLULUĞUNA ÇOCUKLARIMIZI DA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

LTB olarak okullara temizlik hizmeti sağladıklarını ve birçok okul ile ağaçlandırma çalışmasında işbirliği yaptıklarını ifade eden Başkan Harmancı, “Çocuklar bizim hizmet anlayışımız içinde önemli bir yere sahiptir. Onları bu şehrin gelecek sorumluluğuna ortak etmeyi ve bu şehre bağlılığını arttırmayı kendimize prensip edindik. Bu yönde de adım atmayı sürdüreceğiz” dedi.