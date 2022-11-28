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Harmancı: Hiçbir müdahale seçimlerde Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını zedeleyemez

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TDP’nin LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, 25 Aralık'ta yapılacak olan yerel seçimler için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.
Harmancı: Hiçbir müdahale seçimlerde Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını zedeleyemez

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı, 25 Aralık'ta yapılacak olan yerel seçimler için adaylık başvurusunu yaptı.

Adaylık başvurusunun ardından açıklama yapan Harmancı, “Lefkoşa için hayırlı olsun” diyerek “Borcumuzu ve sözlerimizi tutmanın huzuruyla bu başvuruyu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

 

"BİZ HALKLA ÇOK BÜYÜK BİR İTTİFAK KURDUK"

Harmacı basına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde rakipler ile gereksiz münakaşalara girmeden, projeleri üzerinden ilerlemek istediklerini belirtti. Harmancı dalaşmadan, kavga etmeden demokrasinin kazandığı bir dönem dileyerek, “Hiçbir müdahale bu seçimlerde bizim 8 yıldır Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını zedeleyemez. Biz halkla çok büyük bir ittifak kurduk" açıklamasında bulundu.

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