Harmancı: “Hükümet istifa etmeli ve seçim hükümeti ile yola devam edilmeli”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, “özel jet” tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Harmancı, söz konusu uçakla ülkeye gelenler arasında bulunan 3 Rus asıllı kadın üzerinden yapılan yorumları “çok çirkin” olarak niteleyerek, “yaşlarından dolayı yapılan sorgulamalar bir derece manalı olsa da tümü de olayın özünden bizi ayırıcı nitelikte” dedi.

Harmancı, ülkeye girişte yapılan ve “uygulanmayan” prosedürlerle ilgili tüm tarafların “bir saniye daha orada olmayacak şekilde görevden ayrılması gerektiğini” ifade etti.

LTB Başkanı, “tablo açıktır” diyerek, “hükümet istifa etmeli ve belirlenen tarihe kadar bir seçim hükümeti ile yola devam edilmesi gerekmektedir” dedi.

Mehmet Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı konuları ayıklayarak son günlerde yaşananlara ilişkin yorum yapmak isterim.

Jet konusunda kadınların uyruklarından yola çıkarak yapılan yorumlar çok çirkin, yaşlarından dolayı yapılan sorgulamalar bir derece manalı olsa da tümü de olayın özünden bizi ayırıcı nitelikte.

Olayın özü 26 Haziran tarihine kadar büyük bir ihaleyi kazanıp imza atma hakkına sahip bir firma ortada dururken, ihaleyi kaybetmiş bir firmayı hükümetin iddiası konuya ilişkin inceleme yapmaları için ülkeye getiritilmesi ve bu operasyonun bir fiil devlet adına hükümet eliyle yürütülmesi meselesidir. Tam bir hukuk cinayeti, yürütülen ihale açısından tam bir rezalet.

Ülkeye girişte yapılan ve uygulanmayan prosedürler (itfaiye girişi, karantina) ilgili tüm tarafların bir saniye daha orada olmayacak şekilde görevden ayrılmasını gerektiriyor.

Tablo açıktır, hükümetin istifa etmesi ve belirlenen tarihe kadar bir seçim hükümeti ile yola devam edilmesi gerekmektedir.

Bu yaşananların ve mecliste dün ‘verilmeye çalışılan’ birbirinden tezat sözüm ona cevapların hiçbirinin kamu vicdanında aklanabilmesinin imkanı yoktur.”