Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Gençlik Meclisi Üyeleri tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

LTB Gençlik Meclisi üyesi gençler ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gün dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

LTB Gençlik Meclisi üyesi gençler, Lefkoşa’da beraber hazırladıkları projeleri Gençlik Meclisi sayesinde hayata geçirdiklerini söyleyerek lise, sivil toplum, engelsiz ve üniversite olmak üzere 4 masadan oluşan LTB Gençlik Meclisinin 5 yıldır hem yurtiçi hem de yurtdışında Lefkoşa şehrini ve Kuzey Kıbrıs’ı başarıyla temsil ettiklerini belirttiler.

“ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI İLE ÇAĞDAŞ VİZYONU HER DAİM AKLIMIZDADIR”

Geleneksel hale gelen Çorabını Gey da Gel, Engelsiz Sanat Gecesi, Lefkoşa Gençlik Festivali’nin artık şehirdeki yaşamın vazgeçilmez etkinliklerinden olduğunu dile getiren gençler, içinden geçilen zor süreçte bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı farklı bir şekilde kutladıklarını vurguladılar.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile çağdaş vizyonunun her daim akıllarında olduğunun altını çizen gençler bunların yaşam felsefelerinin tam merkezinde yer aldığını da ifade ettiler.

LTB Gençlik Meclisi olarak duyarlı, ülkesine ve dünyaya karşı sorumlu, beraberliği, dayanışmayı ve paylaşmayı bilen bir gençlik olarak Atatürk’ün açtığı yoldan tutku ile yürümeye devam edeceklerini de kaydettiler.

HARMANCI: “LEFKOŞA’DA GENÇLERLE BİRLİKTE DÜŞÜNÜYORUZ, BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, 2020 yılı başladığı günden beri son derece zorlu bir dönem geçirdiklerini ve önce pandemi sonra ise çevre felaketleri ve yangınlar ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek Mustafa Kemal Atatürk’ün her zorluğa karşı akıl ve bilimi işaret ettiğini vurguladı.

Atatürk’ün yine gençliğin bu yoldaki önemine vurgu yaptığını hatırlatan Başkan Harmancı, LTB olarak Lefkoşa’da gençlerle birlikte düşündüklerini, gençlerle birlikte hareket ettiklerini ve ortak aklı hep birlikte bulduklarını da belirtti.