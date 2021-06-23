Harmancı İmamoğlu ile görüştü

Başkan Harmancı ve İBB Başkanı İmamoğlu Online görüştü
İki kardeş şehir olan Lefkoşa ve İstanbul’un belediye başkanları şehirlerinin ortak çalışmalarını değerlendirmek amacıyla online görüşme gerçekleştirdi.
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesinde, kardeş şehir protokolünün imzalanmasının ardından iki kurum arasındaki iş birliği çalışmaları ile ortak projelere ilişkin gelinen aşamalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.
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