Harmancı: Kanlıdere Projesi büyük bir sosyal devrimi tetikleyecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporuna işaret etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporuna işaret etti.

Başkan Harmancı, “Guterres, son İyi Niyet misyonu raporunda, bir çok olumsuz olayın yanında vize aşamasında olan Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolunun kuzey Lefkoşa’ya genişlemesi konusunda uluslararası kurumlara fon sağlanması çağrısı çok önemli bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Harmancı, açıklamasında şöyle devam etti:

“Uzun süredir üzerinde çalışma yaptığımız ve Sn. Maria Angela Holguin’e 11 Mart’da LTB’ne gerçekleştirdiği ziyarette ayrıntılı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak aktardığımı Kanlıdere projesi, hem iki toplumun tabanda yakınlaşmasına katkı sağlayacak hem de tüm Lefkoşa için hayatı değiştirebilme potansiyeli taşıyan büyük bir sosyal devrimi tetikleyecek.”