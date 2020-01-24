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Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü

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Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü
Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Karma Sanat Sergisi’ni düzenleyen Sylvia Nejla Çağdaşoğluları ve Ertaç Hazer ile görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre, Taşkent Doğa Parkı yararına “Doğal Hayata Destek” sloganı ile düzenlenecek serginin açılışını, 3 Şubat Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yapacak. Sergisi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da açılacak.

Resim, fotoğraf, karikatür, heykel, mozaik, seramik ve müzik aletlerinin sergileneceği sergi, 7 Şubat tarihine kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek. Sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir Taşkent Doğa Parkı’nın idamesinin daha iyi sağlanması için kullanılacak.

Mehmet Harmancı, Karma Sanat Sergisi ile ülke sanatçısının toplumsal değerlere ve çevreye olan duyarlılığının bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, sergide eserleri yer alacak 70’in üzerindeki sanatçıyı kutladı.

Harmancı, LTB olarak kültür ve sanata verdikleri önemin her dönemde daha da arttığını, bunu devam ettirmek için aynı kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

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