  • BIST 9616.32
  • Altın 3735.523
  • Dolar 38.0068
  • Euro 41.1539
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Harmancı: Karşı tarafın ortak adayı Ersin Tatar olacaksa, bizim de ortak mücadele şeklini düşünmemiz lazım

» »
Harmancı: Karşı tarafın ortak adayı Ersin Tatar olacaksa, bizim de ortak mücadele şeklini düşünmemiz lazım
Harmancı: Karşı tarafın ortak adayı Ersin Tatar olacaksa, bizim de ortak mücadele şeklini düşünmemiz lazım

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Genç TV’de Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Seçimini değerlendiren Harmancı, “Ortak cephe olarak çıkılacak bir seçimde sağın ortak adayı Ersin tatar ise biz de başımızı iki elimizin arasına alıp nasıl bir mücadele sergilememiz gerekir diye düşünmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimin için bazı dinamiklerin oluşması için  daha erken olduğunu ifade eden Harmancı, “ Şimdiden aday denilirse ayaklarda pranga olur. Şahsen, ben olayım da şöyle bir sonuç alayım noktasın da değilim. Kıbrıslı Türkler ne sonuç alacak hepimizin derdi bu olmalı. Stratejik ve derin düşünmek zorundayız” diye konuştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin seçim kampanyasını Mayıs’ta başlatacağını belirten Harmancı, “İlk ipuçlarını görüyoruz bir dizayn yaptıkları açık. Korkmayalım söyleyelim. Korkacak daha fazla bir şeyimiz kalmadı. Belli bir ilizyonla Sayın Tatar çözüme adım atabilecek lider, hem de KKTC’yi savunan  lider formatı topluma yansıtılıyor. Dün Sayın elçinin açıklamalarını da gördük. Bizi bizden daha çok düşünüyorlar, daha çok şey söylüyorlar. Ama biz ne diyoruz kısmında çok zayıf kalan bir muhalefetimiz var. Sinikleşmiş, bir şey söylersek, farklı seçim kitlesinde nasıl cereyan eder diye düşünerek adım atıyoruz.   Ben 10 yıldır Lefkoşa’da sınandım. İnsanların benimle ilgili yargısı vardır. Bu açıdan bizim bir avanatajımız olduğunu düşünüyorum. Doğruyu söylediğimizi, kökenle ilgili sorunumuz olmadığını herkes yıllar içinde algılamıştır” dedi.

Soru üzerine Harmancı, “ CTP’nin ne yapacağını söylemek haddime değil, ama bu yolu kendi açıklayacaksa ona düşer, katılıp katılmama bize düşer. İki parti genel sekreterleri görüştü. Diyalog iyidir. Stratejik olarak ne yapmamız gerektiğini, karşı cephedeki aksiyonlar ve bizim dostlarımızın aksiyonları belirleyecek” diye ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği Burs Programı Gazeteciler Birliği’nde Tanıtıldı26 Mart 2025 Çarşamba 16:40
  • Asım Akansoy: Kıbrıslı Türkler, Ekim ayı ile birlikte özne olma pozisyonuna gelecek26 Mart 2025 Çarşamba 16:39
  • Tufan Erhürman: Kaybedecek 5 yıl daha yok!26 Mart 2025 Çarşamba 16:28
  • Gençlik Federasyonu İkinci Genel Kurulu gerçekleşti26 Mart 2025 Çarşamba 10:22
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç oldu26 Mart 2025 Çarşamba 10:19
  • Yaz saati uygulaması 30 Mart Pazar günü başlıyor26 Mart 2025 Çarşamba 10:18
  • Dikkat! Elektrik kesintisi...26 Mart 2025 Çarşamba 10:16
  • Meclis toplandı, 19 konuşma yapılması planlanıyor...25 Mart 2025 Salı 13:16
  • Tahta sandalyeyi aracın ön camına vurup, kırdı25 Mart 2025 Salı 12:01
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı25 Mart 2025 Salı 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti