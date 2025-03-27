Harmancı: Karşı tarafın ortak adayı Ersin Tatar olacaksa, bizim de ortak mücadele şeklini düşünmemiz lazım

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Genç TV’de Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Seçimini değerlendiren Harmancı, “Ortak cephe olarak çıkılacak bir seçimde sağın ortak adayı Ersin tatar ise biz de başımızı iki elimizin arasına alıp nasıl bir mücadele sergilememiz gerekir diye düşünmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimin için bazı dinamiklerin oluşması için daha erken olduğunu ifade eden Harmancı, “ Şimdiden aday denilirse ayaklarda pranga olur. Şahsen, ben olayım da şöyle bir sonuç alayım noktasın da değilim. Kıbrıslı Türkler ne sonuç alacak hepimizin derdi bu olmalı. Stratejik ve derin düşünmek zorundayız” diye konuştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin seçim kampanyasını Mayıs’ta başlatacağını belirten Harmancı, “İlk ipuçlarını görüyoruz bir dizayn yaptıkları açık. Korkmayalım söyleyelim. Korkacak daha fazla bir şeyimiz kalmadı. Belli bir ilizyonla Sayın Tatar çözüme adım atabilecek lider, hem de KKTC’yi savunan lider formatı topluma yansıtılıyor. Dün Sayın elçinin açıklamalarını da gördük. Bizi bizden daha çok düşünüyorlar, daha çok şey söylüyorlar. Ama biz ne diyoruz kısmında çok zayıf kalan bir muhalefetimiz var. Sinikleşmiş, bir şey söylersek, farklı seçim kitlesinde nasıl cereyan eder diye düşünerek adım atıyoruz. Ben 10 yıldır Lefkoşa’da sınandım. İnsanların benimle ilgili yargısı vardır. Bu açıdan bizim bir avanatajımız olduğunu düşünüyorum. Doğruyu söylediğimizi, kökenle ilgili sorunumuz olmadığını herkes yıllar içinde algılamıştır” dedi.

Soru üzerine Harmancı, “ CTP’nin ne yapacağını söylemek haddime değil, ama bu yolu kendi açıklayacaksa ona düşer, katılıp katılmama bize düşer. İki parti genel sekreterleri görüştü. Diyalog iyidir. Stratejik olarak ne yapmamız gerektiğini, karşı cephedeki aksiyonlar ve bizim dostlarımızın aksiyonları belirleyecek” diye ekledi.