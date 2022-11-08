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Harmancı: Kimseyi ekmeğini kullanarak manipüle etmeye çalışmayın

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Külliye inşaat alanında belediyenin hiçbir aracı veya hiçbir personeli görev yapmış değildir.
Harmancı: Kimseyi ekmeğini kullanarak manipüle etmeye çalışmayın

İşte açıklama;

Herkese iyi akşamlar dilerim. Seçim dönemi oluşan manüpasyonlara eskiden çok alışık değildim ama artık bunları her ne kadar kendim yapmamaya özen ve dikkat göstersem de bunların bu ülke siyasetinde yeri olduğunu gayet net biliyorum.

Külliye inşaat alanında belediyenin hiçbir aracı veya hiçbir personeli görev yapmış değildir. Böyle bir görev yapılırsa bu bir disiplin suçudur. Belediyenin yasal işlem sürecinde olduğu bir alanda belediye görev yapmaz.

Bir örnek daha vermek isterim. Belediyemizde çalışan mevsimlik işçi arkadaşlarımız var. Kendileri çok doğal olarak kadroya alınmayı talep ederler. Bende her defasında aynı şeyleri söylerim: “sizi kim kadroya alacağım derse yalan söyler sizin hayallerinizle oynar mevcut yasa değişmediği sürece ve belediye gelirlerinin personel giderlerine oranı yüzde ellinin altına inmedikçe bu mümkün değildir”.

Aralık’ta seçim var, ben aynı şeyi söylemeye devam edeceğim ama lütfen tüm arkadaşlardan ricam kimseyi ekmeğini kullanarak manipüle etmeye çalışmayın.

Ben doğru bildiklerimi söylemekten şaşmayacağım.

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