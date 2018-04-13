  • BIST 109.604
  • Altın 177,164
  • Dolar 4,0907
  • Euro 5,0439
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Harmancı: “KKTC’de gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından tespit edildi”

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından tespit edildiğini açıkladı.
Harmancı: “KKTC’de gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından tespit edildi”

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Büyük bir gururla ifade edebilirim ki ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta bir mahkeme, hem de daha üstü olmayan bir yüksek idare mahkemesi, gece kulüplerinde izin başvurusu haricinde seks işçiliği yapıldığına karar vermiştir, ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından da tespit edilmiştir. Kararın alınmasında öncülük eden toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonuna ve başkanı Sn. Mine Atli’ya ve kararı onayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bu davada emeği geçen başta Av. Hüseyin Malyalı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Düzenlenecek olan çalıştay açısından da belge niteliğinde bir karar alınmıştır”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gürcafer, hükümeti yükselen döviz karşısında acil önlem almaya çağırdı13 Nisan 2018 Cuma 16:45
  • 10. Mormenekşe Enginar Festivali 27, 28 ve 29 Nisan’da...13 Nisan 2018 Cuma 16:43
  • “13. Geleneksel Çilek Festivali” 28 Nisan’da başlıyor13 Nisan 2018 Cuma 16:42
  • Hava nasıl olacak?13 Nisan 2018 Cuma 16:41
  • Bakan Özyiğit, Uluslararası Barış Bürosu Eş Başkanı Braun ile görüştü13 Nisan 2018 Cuma 16:36
  • Meclis Başkanı Uluçay, KTAMS heyetini kabul etti13 Nisan 2018 Cuma 16:33
  • BKP Suriye ile ilgili ABD’yi suçladı13 Nisan 2018 Cuma 16:23
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Ciklos’taki kazıları bugün tamamlanıyor13 Nisan 2018 Cuma 16:18
  • “Hepimiz bu ülkede bu adada barış istiyoruz, huzur istiyoruz"13 Nisan 2018 Cuma 16:13
  • "Protokole yazılanlar, yapılacak"13 Nisan 2018 Cuma 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti