Harmancı: “KKTC’de gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından tespit edildi”

Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Büyük bir gururla ifade edebilirim ki ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta bir mahkeme, hem de daha üstü olmayan bir yüksek idare mahkemesi, gece kulüplerinde izin başvurusu haricinde seks işçiliği yapıldığına karar vermiştir, ilk kez gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığı mahkeme tarafından da tespit edilmiştir. Kararın alınmasında öncülük eden toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonuna ve başkanı Sn. Mine Atli’ya ve kararı onayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bu davada emeği geçen başta Av. Hüseyin Malyalı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Düzenlenecek olan çalıştay açısından da belge niteliğinde bir karar alınmıştır”