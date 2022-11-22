Harmancı, KTOEÖS ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

Harmancı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Harmancı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde 8.5 yıllık görev süresince ekibiyle birlikte Lefkoşa için yapılanları ve yeni döneme ait plan ve projelerini aktardı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’yi borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen ve halka hizmet götüremeyen kırılgan bir yapıdan, yatırım yapan ve gerektiğinde geri ödeme sorunu yaşamadan kredi alabilen bir noktaya getirdiklerini vurguladı.