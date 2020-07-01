Harmancı: "Kucaklaşma ve sarılma işlemlerini uzun bir süre askıya alalım"

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halka çağrıda bulunarak “Kendi ve toplum sağlığımız için içinde olduğumuz rehavet ortamından bir an önce çıkarak, ülkemize artık karantinasız gelişlerin olduğunu da aklımızdan çıkarmadan tıpkı ilk dönemlerde yaptığımız gibi maskemizi kullanalım” diye konuştu.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Herkese günaydın, bugün artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz, bugünden itibaren market, Cafe, bar, restoran gibi mekanlarda (denetimi belediyeye verilen yerler) belirlenen kurallara uyulmasını daha etkin bir şekilde takip etmeye kaldığımız yerden başlayacağız, kendi ve toplum sağlığımız için içinde olduğumuz rehavet ortamından bir an önce çıkarak, ülkemize artık karantinasız gelişlerin olduğunu da aklımızdan çıkarmadan tıpkı ilk dönemlerde yaptığımız gibi maskemizi kullanalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım, kucaklaşma ve sarılma işlemlerini uzun bir süre askıya alalım.”