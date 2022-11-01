Harmancı: Külliyenin yapıldığı alana hukuki süreç başlatılmadan müdahale edemeyiz

LTB Başkanı Harmancı, belediyenin külliyenin yapıldığı alana hukuki süreç başlatılmadan müdahale edemeyeceğini belirterek, “Külliye ile Kıbrıs Türk toplumuna yeni bir politika dayatılıyor. Bunu vize, ruhsat veya mühür mücadelesiyle engelleyemeyiz” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Gündemi’ isimli programa konuk oldu.

Lefkoşa’nın makama değil icraata ihtiyacı olduğunu ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü ifade eden Harmancı, “Lefkoşa için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BÖLGE HALKIN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMADI”

Harmancı, belediyelerin birleştirilme sürecinde yaşananlarla ilgili olarak, “Bu konu en fazla belediyelerin birleştiği bölgelerde yaşayan insanları ilgilendiriyor. Onların görüşleri dikkate alınmadı” dedi.

İktidarın halkın görüşlerini önemsemeden belediyeleri birleştirme sürecini yönlendirdiğini ifade eden Harmancı, muhalefetin de sayılar üzerinde çok fazla durduğunu, bu süreçte daha farklı bir politika izlemesi gerektiğini belirtti.

Belediyeler konusunda yapılanın reform değil sayısal birleştirme tasarısı olduğuna dikkat çeken Harmancı, “Reform sürecinin uzun bir sürece yayılması lazımdı. Bu kadar kısa sürede reform yapılmaz” ifadelerini kullandı.

Harmancı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi (külliye) projesi hakkında çıkan tartışmaları da değerlendirdi.

“KÜLLİYENİN YAPILDĞI ALANA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMADAN MÜDAHALE EDEMEYİZ”

LTB’nin külliyenin yapıldığı alanı ‘neden mühürlemediği’ ile ilgili sorulara da yanıt veren Harmancı, “Belediye bu alana hukuki süreç başlatılmadan müdahale edemez” açıklamasında bulundu.

Harmancı, meselenin özünde Kıbrıs Türk toplumuna dayatılmaya çalışılan ‘yeni bir politika’ olduğuna vurgu yaparak, “Bunu vize, ruhsat veya mühür mücadelesiyle engelleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Geçen ay LTB çalışanlarının maaşlarını geç alması konusunda da açıklama yapan Harmancı, “Devlet katkısı geç geldiği için çalışanlar geç ödenmişti” dedi.

Harmancı, Kasım ayında da devletin belediyelere verdiği katkının geciktiğini belirterek, “Ama her türlü ödeme yapılacak. Bu konuda sorunumuz yok” diye konuştu.

“ŞEHİRLERİMİZİN TEMEL ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ LAZIM”

Dijitalleşme çağına ayak uydurmak için altyapısı hazırlanan tek şehrin Lefkoşa olduğuna dikkat çeken Harmancı, “Şehirlerimizin temel altyapı sorunlarının çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Harmancı, Lefkoşa bölgesinde bulunan sınır geçiş kapılarında yaşanan sorunlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Sınır geçiş kapılarının çok önemli olduğunu belirten Harmancı, “Lefkoşa’nın hem ekonomisine hem de dolaşımına katkı sağlayan sınır geçiş kapılarında yaşanan sorununu ortadan kaldırmalıyız” dedi.

Harmancı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin (KTTB) işlevinde oluşan sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE BAŞKAN OLMAM SİYASETEN MUCİZEDİR”

Kendisinin Belediyeler Birliği’ne başkan olmasının ‘siyaseten mucize’ olduğuna değinen Harmancı, “Birlik çalışmalarını daha geniş alana yaymalı ve işlevini değiştirmeli” diye konuştu.

Harmancı, ülkenin durumunu bilerek ve yaşanılan coğrafyada kendimizi dev aynasında görmeyerek hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu ülke insanının da iradesi olabileceğini masaya yatırarak ilerlemek zorundayız” dedi.