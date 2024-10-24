Harmancı, kundaklanan apartmana işaret etti: ‘Solingen’de yaşanan vahşeti hatırlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Haspolat’ta bulunan bir apartmanın kundaklanması sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin de ağır yaralanmasına dikkat çekti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Haspolat’ta bulunan bir apartmanın kundaklanması sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin de ağır yaralanmasına dikkat çekti.

LTB Başkanı Harmancı, “Dün aslında “Solingen”de yaşanan vahşeti hatırlatan büyük bir olay yaşandı bu ülkede. Ülkede yaşanan kontrolsüz nüfus akımının, kısa vadede büyük vurgun düzenin, nereden gelirse gelsin ama para gelsin “o en büyük ulvi değerdir” anlayışının ülkeyi getirdiği nokta genç bir çocuğunun diri diri bu topraklarda yakılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs sorunu çözülmeli midir? Net çözülmelidir” diyen Harmancı, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“İnsan olmak için dürüst olmak için ilkeli olmak için haysiyet sahibi olmak için Kıbrıs sorununun çözümüne mi ihtiyacımız var? Hayır yok kısmi insan kalmak yeterli.”