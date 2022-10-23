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Harmancı Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini belirtti

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Harmancı Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini belirtti
Harmancı Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini belirtti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 10. Lefkoşa Maratonu’nun katılım rekoru kırdığı belirtildi.

 

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB önünde yer alan etkinliğe ev sahibi LTB’nin Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, milletvekilleri, ABD Lefkoşa Büyükelçisi, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, spor camiası ve yurttaşlar katıldı.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini söyledi. Başkan Harmancı sözlerini şöyle devam etti:

“Lefkoşa’nın sevginin de, vefanın da başkentidir. Tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri aydınlatan büyüklerimiz yani İYİ Kİ’lerimiz için bir aradayız. İyi ki’lerimiz için İyi Ki varsın Lefkoşa, İyi Ki varsın Kıbrıs’.

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