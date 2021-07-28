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Harmancı: Lefkoşa Türk Belediyesi olarak aşı organizasyonunda işbirliğine hazırız

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Harmancı: Lefkoşa Türk Belediyesi olarak aşı organizasyonunda işbirliğine hazırız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Açıklama şöyle;

Herkese günaydın, LTB olarak aşı konusunda yaşanan bazı kaotik süreçlerin önüne geçebilmek, çocuklarımızın eğitim süreçlerinin, yetişkinlerin ise ekmek ve aşlarının sekteye uğramadan devamını sağlayabilmek için destek olmaya bir kez daha hazırız.


Sağlık bakanımızın dün sürecin hızlanması için hemşire ve doktor çağrısına istinaden Lefkoşa Türk Belediyesi olarak geçmişte başarı ile yürüttüğümüz aşı organizasyonunu bir kez daha 5 hemşire ve 1 gönüllü doktor ile Merkez Lefkoşa’da gerekli her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapabileceğimizi bakanlığımıza ilettik.


Biz dün olduğu gibi, bugün ve yarın da toplumumuz adına her türlü işbirliğine hazırız

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