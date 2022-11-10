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Harmancı: “Lefkoşa’yı örnek İnsan Hakları Şehri yapma yolunda daha da ilerleyeceğiz”

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Harmancı: “Lefkoşa’yı örnek İnsan Hakları Şehriyapma yolunda daha da ilerleyeceğiz”
Harmancı: “Lefkoşa’yı örnek İnsan Hakları Şehri yapma yolunda daha da ilerleyeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün (9 Kasım Çarşamba) Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret etti. Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Deniz Altıok ve dernek yetkilileriyle bir araya gelen Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Mülteci Hakları Derneği’nin sekiz yıldır iş birliği içerisinde olduğunun altını çizerek, bu süreçte karşılıklı odak noktaları yarattıklarını, acil durumlarda derneğin derhal iletişime ve iş birliğine geçebildiği LTB çalışanları olduğunu belirtti.

 

Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan veya buradan başka bir ülkeye geçiş yapma sürecindeki mülteci ve sığınmacıların bugüne kadar LTB’nin Kadın Sığınma Evi, Paylaşım Mutfağı ve eğitim desteği gibi sosyal hizmetlerden faydalandırılan öncelikli gruplardan olduğunu ve bu desteğin devam da edeceğini vurguladı.

 

Mehmet Harmancı, mülteci hakları konusunda çok daha güçlü ve sistematik bir döngüye girilmesinin gereklilik olduğuna işaret ederek, “yasal sıkıntıların bizleri aşan boyutları da olmakla birlikte, bu alanda beraber mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

Harmancı ziyarette, Mülteci Hakları Derneği tarafından hazırlanan “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik” Protokolü’ne de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak imza koydu. “Bu protokolü elbette destekliyoruz. Maddelerin çoğunu da zaten iki dönemdir yetkilerimiz çerçevesinde uyguluyoruz” sözleriyle tamamlayarak, karşılıklı iş birliği ve yakın iletişimin sürmesini diledi.

 

Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Deniz Altıok da bugüne kadarki iş birliği ve dayanışma için Harmancı’ya teşekkür etti.

 

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