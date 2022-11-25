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Harmancı LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktadadır

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Harmancı LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktadadır
Harmancı LTB öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktadadır

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, El Ele Kreşi ve Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni açtıklarını, Gençlik ve Çocuk Meclislerini oluşturduklarını, özel gereksinimli bireylerin hem okul taşımacılığını üstlendiklerini hem de aktivite merkezi açtıklarını, şiddete uğrayan kadınlar ve çocukları için ilk ve tek Kadın Sığınma Evi’ni hizmete koyduklarını belirterek, “Lefkoşalılar’ın desteği, güveni ve dayanışma ruhu içerisinde şehirdeki herkesin yaşamına dokunuyoruz” diye konuştu.

 

“En dipten çıkarttık bu şehri. Çok beklediler; yılmadık, yıkılmadık. Şüphesiz Beraber Başardık”

Harmancı, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı ziyaret etti. Bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlar ve yeni döneme ilişkin projeleriyle ilgli bilgiler aktaran Harmancı, yaşanan ekonomik kriz, pandemi ve yüksek enflasyona rağmen Lefkoşa için yapılan yatırımları da anımsattı ve “Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, bugün için yarından çalmadık, kimseye bu şehri ipotek etmedik. Bunları yaparken çok büyük bir bütçe baskısı altında ayakta kaldık. Çok beklediler ama yılmadık, yıkılmadık, birbirimize güvendik, çalıştık ve ürettik. LTB’nin artık öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen krizlere karşı ise dayanıklı bir noktada olduğunu çok nettir. Ülkemizde katılımcılıkla, ortak aklı arayarak ve şeffaflıkla çalışarak güzel şeylerin yapılabileceğini ıspatladık. Çalmadan, çırpmadan, kimsenin hangi partiden olduğuna, nereden geldiğine bakmadan eşit hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

 

“Kadına yönelik şiddet konusunda bildiri siyaseti değil, gerçek anlamda siyaset üreterek somut adımlar attık”

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KTÖS ziyaretinde Harmancı, 25 Kasım Kadına ynelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün önemine değinerek, LTB’nin bu konuda 2014 yılından bu yana yaptıklarını örnekleriyle şöyle aktardı: “Kadına yönelik şiddete karşı mücadele konusunda bildiri siyaseti yerine, gerçek anlamda siyaset üretmek gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarımızı belediye içerisinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ni oluşturmakla başladık, daha sonra ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi’ni, Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçirdik ve binden fazla kadın ve çocuğa psikolojik ve hukuki danışmanlıktan mesleki eğitime, iş ve ev bulma desteğinden gıda ve okul desteğine, sosyal devlet açığının yarattığı birçok ihtiyaca cevap veren hizmetler sunduk. KTÖS’ün de bizlere yol göstericiliğiyle birlikte El Ele Kreşi’ni açtık ve orada şiddet görmüş kadınların çocuklarının da eğitim hakkından yararlanmasını sağladık. 2018 yılında polis bünyesinde Kadına Şiddete Müdahale Birimleri’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin ve ilgili tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasını sağlayan Aile İçi Şiddete Müdahale Koordinasyon Mekanizması’nın kurulmasına öncülük ettik. Tecrübemiz ve bilgi birikimimiz ile önümüzdeki dönemde de toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarımız genişleyerek devam edecek”.

 

 

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