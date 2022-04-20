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Harmancı: “LTB’nin başka belediyelerin arka mahallesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetim kurulu belediyeler reformu ile ilgili olarak gelinen son noktayı değerlendirip, görüş alışverişinde bulundu.
Harmancı: “LTB’nin başka belediyelerin arka mahallesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz”

Ülke gündemde yer alan 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda sadece nüfus veya coğrafik alan üzerinden belediyelerin birleştirilmesini değil, halka en iyi hizmetin sunulabilmesi ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi için merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yetki ve sorumluluk paylaşımı, yerel yönetimlerin kaynak yaratma imkanları gibi konuları hakkında fikirler paylaşıldı.

 

BES Başkanı Yalınkaya: “Kurumlarımızın sürdürülebilir bir yapıya erken bir zamanda kavuşturulması için mücadele ediyoruz”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, sendika olarak 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ile olası reformun LTB için avantaj ve özellikle dezavantajlarını tespit ettiklerini ve bu bağlamda LTB Başkanı Harmancı ile bazı maddeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Özellikle Mecliste bu konuda görev yapan komiteye, bunun yanı sıra tüm siyasi partilere bir mesaj vermek istediklerini dile getiren Yalınkaya, LTB’nin başkent belediyesi olduğunu, bu bilinç ve sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini, gerek komite, gerek siyasi partiler, gerekse de hükümet edenlere bu hassasiyetlerini istişare ederek anlatacaklarını vurguladı. Yalınkaya sözlerini şöyle sürüdürdü:
“Mücadelemiz siyasi bir mücadele değildir. Bizler, halkımızın hizmet kalitesinin artırılması adına, kurumlarımızın sürdürülebilir bir yapıya erken bir zamanda kavuşturulması adına mücadele ediyoruz. Şunun da bilinmesini istiyoruz BES olarak belediyeleri ve yurttaşları etkileyebilecek olası herhangi bir olumsuz adım karşısında, her zaman olduğu gibi dayanışma içerisinde mücadelemizi süreceğiz”

LTB Başkanı Harmancı: “LTB, Başkent Belediyesi’dir. Başkenti kaosa sürüklemeye kimsenin gücü yetmez”
LTB Başkanı Harmancı bugüne kadar belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili siyasi tartışmalara taraf olmadığını, sürecin bilimsel veriler ışığında ve demokratik katılımcılık ilkeleri doğrultusunda nasıl yürütülmesi gerektiğine dair önerilerde bulunduğunu, ancak mevcut Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Lefkoşa’ya zarar vereceği noktalarda sessiz kalmayacaklarını belirtti. Tasarı ile ilgili itiraz ve görüşlerini 18 Mart 2022 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne sunduklarını ifade eden Harmancı, tasarıda öngörülen şekilde merkezden yerel yönetimlere aktarılacak payın %80 nüfus ve %20 yüz ölçümü oranında bölüştürülmesi durumunda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yılda en az 22 milyon TL kaybı olacağını vurguladı.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın birçok yerinde başkent belediyelerinin taşıdıkları ek yükten ve merkezle başkent yönetimi arasında oluşması muhtemel siyasi uyuşmazlıklardan dolayı başkentlere özel yasal statü ve ek kaynak imkanları sağlanırken, siyasi çıkar çatışmalarına alet edilen bu süreçte LTB’nin tam tersine zayıflatılması ve yıpratılması söz konusudur. Lefkoşa’nın başka belediyelerin arka mahallesine dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.”

Devlet daireleri, eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetler, sınır kapıları, sanayi, ticaret, üniversite öğrencileri gibi birçok konuda ülkenin yükünü ağırlıklı olarak başkent Lefkoşa taşımaktadır. Başkentin günlük nüfusu tasarıda yerel gelirlerden belediyelere aktarılacak payın belirlenmesine ilişkin yapılan öngörünün çok üzerindedir. Başkenti kaosa sürükleyecek olan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Olması gereken ise başkentin günlük nüfusu ve bunun yarattığı ek iş yüküdür.”

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