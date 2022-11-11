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Harmancı Mal Varlığı Açıkladı

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LTB Başkanı ve LTB TDP Başkan Adayı Mehmet Harmancı, 25 Aralık 2022 yerel seçimleri öncesinde Haziran 2014 ve Haziran 2018 yerel seçimlerinde olduğu gibi mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.
Harmancı Mal Varlığı Açıkladı

                  
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, 25 Aralık’ta gerçekleşecek olan yerel yönetim seçimleri öncesinde, Haziran 2018 ve Haziran 2014 yerel seçimlerinde olduğu gibi mal varlığını açıkladı. Harmancı, güncel mal varlığı beyanı yanında 2014 ve 2018 yıllarında yaptığı mal varlığı beyanları da hatırlatma amaçlı tekrarladı.

Mehmet Harmancı’nın 11 Kasım 2022 itibarıyle mal varlığı şöyle:

Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:
Karaoğlanoğlu’nda 1 adet dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne’de 2 apartman dairesi ve Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın ¼’lük hissesi.

- Oğlu ile ortak mevduat hesabında 3.616 Sterlin, kendi adına olan hesabında 2.334 Euro

- Ortaköy’de 115 metrekare apartman dairesi

- 492.000 TL banka borcu

- Northern Travel Ltd.’de %10 hisse.

- SG 257 plakalı 2019 yılında alınan 2016 model Mercesdes Gle araç
 

Harmancı’nın 2018’deki mal varlığı:
Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:
- Karaoğlanoğlu’nda 1 adet dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne’de bir apartman dairesi ve Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın ¼’lük hissesi.

Mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 1.308 Euro ve 336 Türk Lirası.

Northern Travel Ltd.’de %10 hisse.

LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.

 


Harmancı’nın 2014 yılındaki mal varlığı beyanı:
Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan:

- Karaoğlanoğlu'nda 1 adet dükkan, Zeytinlik'te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3'lük hissesi, Girne Büyükova'da 2 tane apartman dairesi, Yukarı Girne'de bir apartman dairesi ve Karşıyaka'da 6 dönüm 1 evlek arsanın ½ hissesi ve yine Karşıyaka'da 2 evlek arsanın ¼'lük hissesi.

Mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 1.308 Euro ve 336 Türk Lirası.

Northern Travel Ltd.'de %10 hisse.

LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.

 

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