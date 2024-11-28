Harmancı: Meclis’in eski binası yerine ‘Kent Müzesi’ yapalım

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu gündem programında yaptığı açıklamalarda, Lefkoşa’nın kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi için bir kent müzesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Harmancı, "Meclis taşınıyor. Mevcut meclis bir arşiv müzesi olarak değerlendirilmeli. Bizim istediğimiz budur. Dün Belediye Meclisi’mizde de bu yönde karar aldık. Bizim bir kent müzesine ihtiyacımız var," dedi.

Harmancı ayrıca; "Düşün ki, surların hemen dışında otobüslerin rahatça girip çıkabileceği, içerisinde gençlik merkezi ve kütüphane gibi alanların yer alacağı bir mekan yaratalım. Ayrıca, gençlere girişimcilik evi de oluşturabiliriz," şeklinde konuştu.

Başkan Harmancı, ”Bu kentin arşive, belleğe ve çalışmalarına ihtiyacı var. O yüzden biz buna talibiz. Yaptıkları yeni parka da talibiz. Bu şehrin tüm alanları bizim kontrolümüzde olmak zorundadır," ifadelerini kullandı.

Öte yandan Harmancı, ”Bu kente verilecek hizmeti en iyi biz biliriz, en iyi biz yaparız ve bu bizim görevimizdir. Meclisten talebimiz, bu şehre bir müze kazandırılmasıdır," şeklinde konuştu.