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Harmancı, Muhtarlar ile Diyalog ve İş Birliği Toplantısında Bir Araya Geldi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırları içerisinde hizmet veren muhtarlarla diyalog ve iş birliği toplantısında bir araya geldi.
Harmancı, Muhtarlar ile Diyalog ve İş Birliği Toplantısında Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırları içerisinde hizmet veren muhtarlarla diyalog ve iş birliği toplantısında bir araya geldi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre toplantıya, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, müdür muavini Ziya Güvenir ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker de katıldı.

“MUHTARLAR İLE KURUMSAL BİR İLETİŞİM KURDUK”

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında, muhtarlara hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, kurulan birim sayesinde muhtarlarla kurumsal iletişim kurduklarını belirtti. Harmancı, böylelikle büyük yatırım gerektirmeyen konulardaki talepleri çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

“PAYLAŞIM MUTFAĞINA TALEP BİR YILDA İKİ KAT ARTTI”

Ekonomik krizin çok büyük bir dalgayı tetiklediğini ifade eden Mehmet Harmancı, “Güneyde çalışmak için kuyruklar oluşuyor. İnsanlar haklı olarak ekmeğinin peşindedir. Maalesef bu ekonomik kriz dalgası daha da artacak. Bu konuda en somut örnek ise LTB Paylaşım Mutfağına talebin bir yılda iki kat artmasıdır” dedi.

“YÜZDE 33 HAYAT PAHALILIĞININ LTB’YE AYLIK MALİYETİ EK 4 MİLYON TL”

Yaşanan ekonomik buhranın belediye için de çok ağır ekonomik sıkıntılar yarattığını, mazot ve yedek parça fiyatlarının her gün arttığını belirten Harmancı, devletin, yüzde 33 hayat pahalılığı öngördüğünü, bunun LTB’ye aylık maliyetinin 4 milyon TL demek olduğunu söyledi.

2016 yılından beridir su fiyatlarını arttırmadıklarını ifade eden Harmancı, buna ihtiyaçları olsa da yurttaşların ekonomik sıkıntılarına kendilerinin de yük getirmek istememesi nedeni ile bu artıştan sakındıklarını söyledi.

Mehmet Harmancı, Paylaşım Deposu ve ve Surlariçi Çocuk Merkezi projeleri için de adım atacaklarını belirtti. 

Konuşmanın ardından tüm muhtarlar adına Küçük Kaymaklı Muhtarı Ayşe Tahir tarafından Başkan Harmancı’ya ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker’e plaket sunuldu.

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