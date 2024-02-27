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Harmancı: Narenciyenin ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla üreticimize desteğe hazırız

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" LTB olarak bu ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla üreticimize destek olmaya hazırız. Eminim diğer belediyeler de buna katkı koymaya hazırdır” dedi.
Harmancı: Narenciyenin ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla üreticimize desteğe hazırız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla narenciye üreticlerine destek olacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Türkiye’de bağımsız bir labaratuarda ölçümleri yapılabilecek dünya tarafından kabul edilebilecek bir testin bugüne kadar yapılmamış olması çok ciddi bir yürütme zaafiyeti” dedi. Harmancı ayrıca, üreticinin ve üretimin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Harmancı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Narenciyenin ve narenciye üreticilerinin bu noktaya gelmesi ve getirilmesi akıl alır gibi değil.

Türkiye’de bağımsız bir labaratuarda ölçümleri yapılabilecek dünya tarafından kabul edilebilecek bir testin bugüne kadar yapılmamış olması çok ciddi bir yürütme zaafiyeti.

Bu testin gerçekleşmesi için henüz geç değil hemen bugün bunun için düğmeye basılmalı. AB dışında narenciyeyi almaya hazır ülkeler var.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla üreticimize destek olmaya hazırız. Eminim diğer belediyeler de buna katkı koymaya hazırdır.

Üreticimizi ve üretimimizi kaybetmemeliyiz.”

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