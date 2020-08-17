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Harmancı: "Okullarda hijyene dikkat edilmeli"

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Harmancı: "Okullarda hijyene dikkat edilmeli"
Harmancı: "Okullarda hijyene dikkat edilmeli"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Okullar konusunda aile ve okul analizleri iyice araştırılmalıdır” diyerek evden çalışan ebeveynlerin tespitinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Harmancı, öğretmenler ve sendikalarla görüşülerek öğretmenlerin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesinin önemine işaret ederek “Okullar gruplara, yaş kategorilerine ve saatlere göre paralel ayrılmalı veya yeniden düzenlenmeli” dedi.

Harmancı, okulların temizlik şirketleri tarafından her gün bir kaç periyotta hijyen hale getirilmesinin ve bu alana özel bütçelendirilme yapılmasını vurguladı.

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