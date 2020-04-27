  • BIST 100.552
  • Altın 386,382
  • Dolar 6,9801
  • Euro 7,5639
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Harmancı: "Olumlu düşünerek yola devam edeceğiz"

» »
Harmancı: "Olumlu düşünerek yola devam edeceğiz"
Harmancı: "Olumlu düşünerek yola devam edeceğiz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedbiri elden bırakmadan olumlu düşünerek yola devam edileceğini kaydetti.

Dünyanın genel haline bakınca moraller, bozmak için bir sebebin olmadığını vurgulayan Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Vaka bakımından çok çok iyi gidiyoruz, el birliği ile iyi bir noktaya geldik, burada kalmak burada tutunmak gerekiyor, tüm hayatımızı öncesi ve sonrası diye ayıracağız belki ama bu iyi gidişatı sürdürmek için tedbiri elden bırakmadan olumlu düşünerek yola devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısının 817'ye yükseldi26 Nisan 2020 Pazar 19:32
  • Pilli: 170 Solunum Cihazıyla çok üstün bir Yoğun Bakım Servisi olacak26 Nisan 2020 Pazar 19:25
  • Karaoğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı26 Nisan 2020 Pazar 18:09
  • Bugün 2 ani ölüm26 Nisan 2020 Pazar 17:58
  • Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız”26 Nisan 2020 Pazar 17:51
  • Tatar:“Normalleşme Planı”na Bakanlar Kurulu’nda son hali verilecek…26 Nisan 2020 Pazar 17:35
  • 262 test 0 vaka. KKTC'de vakasız 9.gün26 Nisan 2020 Pazar 17:09
  • 442 LTB çalışanının test sonuçları negatif !26 Nisan 2020 Pazar 17:04
  • Arıklı: “Anayasa Mahkemesine iptal dava dosyamızı gönderdik”26 Nisan 2020 Pazar 16:42
  • Ataoğlu: Hükümet rotasını kaybetti 26 Nisan 2020 Pazar 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti