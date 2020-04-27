Harmancı: "Olumlu düşünerek yola devam edeceğiz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedbiri elden bırakmadan olumlu düşünerek yola devam edileceğini kaydetti.

Dünyanın genel haline bakınca moraller, bozmak için bir sebebin olmadığını vurgulayan Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Vaka bakımından çok çok iyi gidiyoruz, el birliği ile iyi bir noktaya geldik, burada kalmak burada tutunmak gerekiyor, tüm hayatımızı öncesi ve sonrası diye ayıracağız belki ama bu iyi gidişatı sürdürmek için tedbiri elden bırakmadan olumlu düşünerek yola devam edeceğiz.”