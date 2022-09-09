Harmancı: Ortalık yangın yeriyken propaganda yapmak sorumlu bir tutum değildir

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yerel seçim tarihine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanan karara ve adaylık konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ortalık yangın yeriyken propaganda yapmak sorumlu bir tutum değildir" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), belediye seçimlerinin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunun açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanan belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararı almıştı.

Başbakan Ünal Üstel ise dün belediye başkanları ve belediyelerde örgütlü sendikalar ile görüştü. Görüşmede, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan vekili ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Maliye Bakanı Müsteşarı Burak Şoföroğlu hazır bulundu.

“ANAYASA’YA AYKIRI BİRÇOK HUSUS VAR”

KKTC gündemindeki belediyeler, ikinci kez mahkemelik oluyor.

Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için yasanın yayımlanmasını bekleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı Tatar’ın önceki gün yasayı imzalaması ve Resmi Gazete’de yayımlatmasının ardından yargı süreci için hukukçularını devreye soktu.

“BUGÜN İTİBARI İLE 2018 YILINDA SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIDIR VE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYA YETKİLERİ YOKTUR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’da yerel seçim tarihine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanan karara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Bugün itibarı ile 2018 yılında seçilen Belediye Başkanları eski belediye başkanlarıdır ve herhangi bir işlem yapmaya yetkileri yoktur” dedi.

Harmancı, kararın sonucunda ortaya çıkan neticeler karşısında hiçbir adım atılmazsa belediye personelinin ödenmesinin yapılamayacağınıda ifade etti.

“ORTALIK YANGIN YERİYKEN PROPAGANDA YAPMAK SORUMLU BİR TUTUM DEĞİLDİR"

Adaylık konusuna değinen Harmancı, Anayasaya aykırılığı bilinen ve seçimin iptal edileceği ortaya çıkan bir konuya ilişkin karar açıklanmadan adaylık konusunda tutum belirlemenin anlamsız olduğunu belirtti. Harmancı, ortalık yangın yeri iken propaganda yapmanın da sorumlu bir tutum olmadığı kaydetti.

SORAKIN: ANAYASA’YA AYKIRI BİRÇOK HUSUS BULUNDUĞUNU HEP SÖYLEDİK

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise belediyelerin sayısını 18'e düşürmeyi öngören yasada, Anayasa’ya aykırı birçok husus bulunduğunu savunarak, bunları defalarca kez dile getirdiklerini ama UBP’nin her zamanki ben bilirim, ben yaparım mantığı ile hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

“Hukukçularımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor” diyen Sorakın, en kısa zamanda konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.