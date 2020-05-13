Harmancı: “Pazar esnafı, bu Pazar standlarını açabilir”

efkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, açık Pazar esnafının, bugün ve yarın testlerini yaptırıp, Pazar günü standlarını açabileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan LTB Başkanı Harmancı, şu ifadeleri kullandı: “Sayın bakanla akşam yaptığımız uzlaşının baki olduğu teyit edilmiştir, bugün yaşanan sıkıntılar aşılmıştır, Açık pazar esnafımız bugün ve yarın testlerini yaptırıp pazar günü belirlediğimiz kurallara göre standlarını açabileceklerdir.

Sayın Ali Pilli’ye sorunun çözümlenmesi için gösterdiği işbirliği ve dayanışma için teşekkür ediyoruz”