Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki yapılan Uluslararası Gastronomi Festivali 20-22 Eylül tarihlerinde yapıldı. Festivale Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanısıra Gaziantep Belediyesi’nin 16 kardeş şehir belediye başkanları katıldı.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin ve yerli üreticilerin bir araya gelerek Gaziantep'e özgü lezzetleri yorumladığı festivalde, LTB Başkanı Mehmet Harmancı festival boyunca çeşitli sergi, çalıştaylar ve ziyaretlerin yanı sıra Zeytindalı Figürlü Mozaik Çalıştayı’na katılıdı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı festival süresince, kardeş şehir belediye başkanlarının yanısıra, Fas, Ukrayna, Sırbistan, Slovenya, Ürdün ve Belarus’tan gelen kardeş şehir temsilcileri ile beledi konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ayrıca ileride karşılıklı olarak ilişkilerin başlatılması konusunda da olumlu adımlar atıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Gaziantep’te bulunduğu sürede Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ve kardeş şehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret etti.

Başkan Mehmet Harmancı Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde Gaziantep Belediyesi kardeş şehirleri ile ağ oluşturma, beledi konular ve projelere ilişkin fikir alışverişi yaptıklarını belirterek bunun yanında farklı coğrafyaları, kültürleri, gelenek ve görenekleri tek bir şemsiye altında topladıkları için Gaziantep Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür etti.

LTB Başkanı Harmancı: “Savaşa karşı barış dilini yükseltmemiz gerekiyor”

Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belarus’un Başkenti Minsk’le kardeş şehir protokolü imzalanan programda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başaran Gaziantep’in çok önemli bir iş başardığına dikkat çekti.

Başkan Harmancı konuşmasında ayrıca “Gaziantep konumu dolayısıyla çok zor bir coğrafyada bulunuyor. Savaşın, acının ve göz yaşının çevresinde zor hayatları kolaylaştırmaya çalışıyor. Suriyeli 500 bin mülteciye ev, aş, yuva oluyor ve güvenlik sağlıyor. Bu takdire şayan bir davranıştır. Bizlerin asli görevi dünya barışına katkıda bulunmaktır. Savaşa karşı barış dilini yükseltmek, insanların yerinden olmayacağı bir dünyayı yaratmak için tüm kardeş şehirlerimizi işbirliği ve dayanışmaya davet ediyoruz. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barış için aktif siyasetimize devam edeceğiz” diye değerlendirmede bulundu.

Şeftali Kebabı Gaziantep’te yoğun ilgi gördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne dünya şampiyonu ödülüne sahip şef Zihni Türksel ile katılan Lefkoşa Türk Belediyesi festival etkinliklerinde şeftali kebabı ve ekmek kadayıfı yapımını canlı performansla sergileyerek Gazianteplilere ikram etti. Şef Zihni Türksel’in hazırladığı sunum festivale katılanlar tarafından beğenilirken katılımcılar gerek şeftali kebabını gerekse de ekmek kadayıfını tatmak için uzun uyruklar oluşturdu.