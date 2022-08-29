Harmancı: Seçime daha 3 ay var, biz kavga ederken de atı alan Üsküdar’a yol alıyor

"Ben, beni destekleyen ve seven herkesten rica ediyorum, kavgayı değil sevgiyi büyütelim."

İşte açıklama;

Değerli arkadaşlar kimseyi aday olduğu ya da aday gösterdiği için eleştirmeye veya kavga etmeye gerek yoktur. Partiler uzlaşsaydı genel üzerinde elbette güzel olurdu ama herkesin kararına tümümüz saygı göstermeliyiz. Sonuçta en büyük yargıç halktır, halk karar verir bizler de o karara saygı duyarız.

Seçime daha 3 ay var, biz kavga ederken de atı alan Üsküdar’a yol alıyor.

Ben, beni destekleyen ve seven herkesten rica ediyorum, kavgayı değil sevgiyi büyütelim.