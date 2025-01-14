Harmancı: Sevgi Evi yarın açılıyor

Harmancı’nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:
“Bundan 7 yıl önce Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm gece kulüplerini zorlu bir hukuki mücadele sonrasında kapatmıştık.
Bunlardan bir tanesi vakıflar kirasında bulunan bir yapıydı.
Ne mutlu ki yarın Tangül Çağıner Vakfı’nın maddi girişimleri ile Sevgi Evine çevrildi. Yarın açılışı yapılacak bu yer bir çok çocuğa yuva olacak.
Aldığımız her siyasi kararın çarpan etkisini gösteren inanılmaz bir örnek…”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.