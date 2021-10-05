  • BIST 1.393,390
  • Altın 500,92
  • Dolar 8,8250
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Harmancı: Siber saldırı yapılan haber siteleri için açıklama yaptığım için şahsıma 2 milyon TL’lik dava açmış

» »
"Elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz bu belli oluyor ama ben siyasi hayatım boyunca halkın sözüne gözüne ve kalbine baktım, bakmaya da devam edeceğim."
Harmancı: Siber saldırı yapılan haber siteleri için açıklama yaptığım için şahsıma 2 milyon TL’lik dava açmış

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması:

 

Bugün bir yayın organında yer alan Sn. Talat’ın çalışma ofisinde Gönyeli Belediyesi budama yaptı ve budama sonrası da süpürme işlemi gerçekleştirdi, Bravo belediyeye adlı haber çalışmasını dilerseniz tersten okuyalım.

Sn. Akıncı’nın çalışma ofisi Gönyeli’de diyelim. Sn. Akıncı Gönyeli Belediyesi yerine LTB’yi arayarak ofis bahçesindeki ağaçları budamayı talep etti. Bende ekibi Gönyeli’ye gönderdim budamayı yaptırdım ve sokağa dökülen yaprakları süpürtürttüm.

1. Lefkoşa hemşehrilerinin vergileri ile başka bir belediyede kişiye özel uygulama yapmış oluyor olurdum.

Muhtemelen başlık da şu olurdu: Harmancı’dan Akıncı’ya kıyak.

2. Nezaket icabı dahi ilgili belediyeye bilgi verme zahmetine dahi girmiyorum.

3. Kamu kaynaklarını belediyede dışında bireylere kullandırdığım için de herhalde halkımda suç dosyalanırdı.

Ha gayret zaytung ile yarışacaksınız.

Bu arada sizin çalıştığı işyerinizin sahibi 2 milyon TL’lik şahsıma dava açmış.

Ne diye ?

Bu ülkede haber yaptıkları için sitelerine siber saldırı yapılan web gazeteleri için açıklama yaptım diye </div><div class=

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Ekim 2021 Salı 08:37
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (5 Ekim 2021)05 Ekim 2021 Salı 08:32
  • Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 22:01
  • Saner: Meclis, Perşembe günü denetim görevi ile toplanacak04 Ekim 2021 Pazartesi 20:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti04 Ekim 2021 Pazartesi 18:53
  • Doğu Akdeniz'de Sular Yeniden Isınıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 18:52
  • MP Genel Sekreteri Yönlüer Hükümeti Eleştirdi04 Ekim 2021 Pazartesi 18:23
  • Hükümet, muhalefete 6 Şubat tarihinde Erken Seçim önermeye hazırlanıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 17:48
  • UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner: “Özel Sektöre 11 Milyon Hibe Veriliyor”04 Ekim 2021 Pazartesi 17:29
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanamadı04 Ekim 2021 Pazartesi 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti