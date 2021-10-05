Harmancı: Siber saldırı yapılan haber siteleri için açıklama yaptığım için şahsıma 2 milyon TL’lik dava açmış

"Elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz bu belli oluyor ama ben siyasi hayatım boyunca halkın sözüne gözüne ve kalbine baktım, bakmaya da devam edeceğim."

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması:

Bugün bir yayın organında yer alan Sn. Talat’ın çalışma ofisinde Gönyeli Belediyesi budama yaptı ve budama sonrası da süpürme işlemi gerçekleştirdi, Bravo belediyeye adlı haber çalışmasını dilerseniz tersten okuyalım.

Sn. Akıncı’nın çalışma ofisi Gönyeli’de diyelim. Sn. Akıncı Gönyeli Belediyesi yerine LTB’yi arayarak ofis bahçesindeki ağaçları budamayı talep etti. Bende ekibi Gönyeli’ye gönderdim budamayı yaptırdım ve sokağa dökülen yaprakları süpürtürttüm.

1. Lefkoşa hemşehrilerinin vergileri ile başka bir belediyede kişiye özel uygulama yapmış oluyor olurdum.

Muhtemelen başlık da şu olurdu: Harmancı’dan Akıncı’ya kıyak.

2. Nezaket icabı dahi ilgili belediyeye bilgi verme zahmetine dahi girmiyorum.

3. Kamu kaynaklarını belediyede dışında bireylere kullandırdığım için de herhalde halkımda suç dosyalanırdı.

Ha gayret zaytung ile yarışacaksınız.

Bu arada sizin çalıştığı işyerinizin sahibi 2 milyon TL’lik şahsıma dava açmış.

Ne diye ?

Bu ülkede haber yaptıkları için sitelerine siber saldırı yapılan web gazeteleri için açıklama yaptım diye