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Harmancı: “Sıkıntı yaşayan emekçilerimiz bizlere ulaşabilir”

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Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından Kıbrıs’ın güneyine çalışmak için giden işçiler hakkında açıklama yaptı.
Harmancı: “Sıkıntı yaşayan emekçilerimiz bizlere ulaşabilir”

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından Kıbrıs’ın güneyine çalışmak için giden işçiler hakkında açıklama yaptı.

Dün yaşanan olayların insanlık anlamında birçok olguyu sorgulattığını kaydeden Harmancı, “Bu konuda sıkıntı yaşayan emekçilerimiz kendileri veya aileleri bizlere Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ya da 0548 863 0582 numaralı telefondan whatsupp aracılığı ile ulaşabilirler” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Dün sınır kapısında yaşanan görüntüler hepimizin yüreğini burktu, insanlık anlamında birçok olguyu sorgulattı.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yaptığımız temaslar çerçevesinde güneyde çalışan yurttaşlarımızın sıkıntılarını Lefkoşa’da çözebilme imkanı sağlanmıştır.

Bu konuda sıkıntı yaşayan emekçilerimiz kendileri veya aileleri bizlere Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ya da 0548 863 0582 numaralı telefondan whatsupp aracılığı ile ulaşabilirler.”

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