Harmancı: “Sivil Toplum ile İş Birliğimiz Her Zaman Devam Edecek”

Lerfkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Avukat Hasan Esendağlı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Harmancı şehrin önemli paydaşlarının olan avukatlar ile her zaman diyalog ve iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Harmancı, baroların son zamandaki artan faaliyetlerini yakınen ve ilgiyle izlediğini ifade ederek, baroların gerek toplumsal gerekse siyasal olaylara yönelik taraf olmaktan çekinmeyen tavrını çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi ve “Mahkemelerde işleyişe ilişkin pek çok sıkıntı olmasına rağmen mahkemelerimizin özgür ve özlü yapısının bu toplum için çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim.” dedi.



Çocuk Meclisi, El Ele Kreşi, Lefkoşa Çocuk Merkezi, Çocuk Meclisi

Harmancı ve Lefkoşa ekibi Barolar Birliği’nin ardından Evrensel Çocuk Hakları Derneği yönetim kurulu ile bir araya geldi. Harmancı, LTB ile derneğin şehirdeki tüm çocuklar için bugüne kadar çocuk hakları için çok önemli iş birlikleri yaptığını, yeni dönemde de bu iş birliği ve dayanışmanın devam edeceğini söyledi.

Harmancı kısa süre önce yeniden çalışmalara başlayan LTB Çocuk Meclisi ile EÇHD’nin iş birliği içerisinde etkinlik düzenlemesinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Harmancı, sosyal mahrumiyetle mücadele

eden ailelere öncelik vererek, her çocuğun okul öncesi eğitim hakkından faydalanması için hizmete açılan LTB El Ele Kreşi ile çocukların akademik hayatlarına destek olurken, kişisel gelişimlerini teşvik eden olan Lefkoşa Çocuk Merkezi’ndeki çalışmalarda derneğin fikir, öneri ve katkılarının çok değerli olduğunu söyledi.

Gençlerin Lefkoşa’da Sözü ve Yeri Var

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı son olarak Gençlik Merkezi’nde gençlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Başkent Lefkoşa’da yaşayan gençlerin bu şehirde doğmaktan ve bu şehirde olmaktan memnun olduklarını gözlemlediğini söyledi. Asmaaltı bölgesindeki yayalaştırma ile bölgeye gençlerin büyük ilgi gösterdiklerini, genç girişimcilerin bu bölgeye dinamizm ve değer kattığını söyledi. Zahra sokakta yayalaştırmanın da gençler tarafından çok beğenildiğini söyleyen Harmancı bu kamusal alanlarda herkesin kullanımı için ücretsiz internet sağladıklarını da sözlerine ekledi. Lefkoşanın dijitalleşmenin de başkenti olduğunu söyleyen Harmancı, daha önce ülkede ilk kez gençlerle Metavers’te bir araya geldiğini belirterek, çağın gereklerine uygun şekilde yenilikçi fikirleri Lefkoşa için hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Harmancı, çalışması tamamlanan mobil uygulamanın da gençler tarafından yoğun şekilde kullanılacağına inandığını söyleyerek, uygulama ile karar alma süreçlerine katılınabileceğini ayrıca belediye hizmetlerinden hızlı, kolay ve etkin şekilde yararlanabileceklerini söyledi.